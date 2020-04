Panchina Milan, Di Stefano: “Rangnick in pole, ma ci sono due alternative”

NEWS MILAN – Chi sarà il prossimo allenatore del Milan? E’ questa la domanda che tanti tifosi rossoneri si pongono. A tal proposito Peppe di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito alcuni aggiornamenti importanti sulla panchina rossonera.

"Credo ci siano poche chance per la riconferma di Pioli. La nuova rivoluzione è già iniziata dopo l'addio di Boban, vedremo cosa succederà con Maldini e Massara. Sulle decisione tecniche del futuro peseranno molto le opinioni di Almstadt e Moncada – dice Di Stefano – Il Milan è tornato a parlare con Rangnick, è lui la prima ipotesi per la panchina. La seconda idea è Marcelino, ex tecnico del Villarreal e Valencia, mentre il terzo nome è Unay Emery, ex allenatore dell'Arsenal, club a cui Gordon Singer è molto legato".