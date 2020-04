Panchina Milan, il sogno di Crespo: “Vorrei tornare a San Siro”

NEWS MILAN – Hernan Crespo, ex giocatore di Inter e Milan, ha parlato del suo futuro dell’allenatore e della voglia di tornare a San Siro: “A me piacerebbe allenare le squadre in cui ho giocato, io vorrei tornare a San Siro. Voglio tornare a San Siro, sempre che non me lo tirino giù (ride, ndr). Sogno tutti i giorni di tornare a San Siro, è un posto magico”.

Su Baresi: "Ho giocato contro tutti i difensori più forti, sono riuscito a giocare anche contro Baresi che per me che lo vedevo in tv alzare i trofei è stato un grande traguardo".