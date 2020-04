Calciomercato Milan – Marchetti: “Romagnoli-Lazio? Complesso”

CALCIOMERCATO MILAN – Luca Marchetti, giornalista di ‘Sky Sport‘, intervenuto in studio per rispondere alle domande dei tifosi da casa sul calciomercato, ha sottolineato come sia molto complicato che Alessio Romagnoli possa trasferirsi in estate alla Lazio.

"Romagnoli-Lazio? Complesso. L'operazione è molto difficile sia per una questione di costo del cartellino, sia per l'ingaggio del difensore rossonero", le parole di Marchetti.