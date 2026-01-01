PIANETAMILAN i nostri video Vlahovic, Dybala, Lewandowski: quale di questi svincolati giocherà nel Milan? | VIDEO
CALCIOMERCATO MILAN
Vlahovic, Dybala, Lewandowski: quale di questi svincolati giocherà nel Milan? | VIDEO
Tanti campioni come Dusan Vlahovic, Paulo Dybala e Robert Lewandowski saranno svincolati in estate: chi approderà al Milan? Le previsioni
Nell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', c'è stato un viaggio nel futuro, cercando di ipotizzare dove giocheranno i tanti campioni attualmente in scadenza di contratto. Paulo Dybala tornerà in Argentina? Dusan Vlahovic resterà in Serie A, magari al Milan? E Robert Lewandowski cosa farà? Ecco le "previsioni" della 'rosea' sugli svincolati in questo video