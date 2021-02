VIDEO, Pincolini: “Gomez? Gasperini ha sbagliato. Con Ancelotti…”

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers.

Pincolini si è soffermato su Papu Gomez, calciatore del Siviglia: “Ma perchè un allenatore deve avere il limite di riuscire a rimettere a posto un’incomprensione tra due persone. Ancelotti faceva andare via il Papu Gomez? Per amore del cielo. All’allenatore probabilmente ha dato fastidio che era troppo l’Atalanta di Gomez”. Ecco il video.

