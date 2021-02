Calciomercato Milan – Testa a testa con il Napoli per un bomber | News

Milan, le ultime di calciomercato: duello con il Napoli

Il calciomercato è terminato da una settimana circa, ma il Milan è sempre molto attivo. Paolo Maldini e Frederic Massara pensano chiaramente a questa stagione, ma naturalmente valutano anche possibili innesti per rafforzare ulteriormente la squadra.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il Milan per forza di cose dovrà effettuare qualche acquisto, visto che inevitabilmente il livello di difficoltà si alzerà. I due dirigenti sono già al lavoro per pianificare il tutto, anche perchè la prossima annata dovrà essere quella conferma, con i rossoneri protagonisti sia in Italia e sia in Europa.

Come noto, il Milan è particolarmente attento alla Ligue 1. Secondo quanto viene riportato da ‘Le10Sport’, infatti, i rossoneri sarebbero molto interessati a Boulaye Dia, attualmente in forza al Reims. Stiamo parlando di una punta centrale, che però può giocare anche come ala destra. Il classe 1996 sta disputando un’ottima annata, avendo già totalizzato 12 reti e 1 assist in 22 partite.

Boulaye Dia ha un contratto in scadenza nel 2022 e secondo transfermarkt.it ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Insomma, una potenziale di occasione di calciomercato, ma il suo arrivo al Milan è tutt’altro che scontato. La concorrenza, infatti, è elevata, e, sempre secondo quanto riportato dai media francesi, ci sarebbe un forte interesse anche da parte del Napoli. Il club partenopeo è da sempre attento ai talenti della Ligue 1, così come dimostra l’acquisto la scorsa estate di Osimhen, e dunque potrebbe profilarsi un testa a testa. Vedremo cosa succederà, ma i rossoneri rimangono vigili. Calciomercato Milan: la svolta per il futuro di Brahim Diaz. VAI ALLA NOTIZIA>>>