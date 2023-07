VIDEO – Milan, Reijnders è in clinica per le visite mediche | PM News

Tijjani Reijnders, nuovo acquisto del Milan, è arrivato da pochi minuti alla clinica 'La Madonnina' di Milano per le visite mediche. Il video

Tijjani Reijnders, classe 1998, centrocampista che il Milan preleverà in queste ore dagli olandesi dell'AZ Alkmaar, è arrivato da pochi minuti alla clinica 'La Madonnina' di Milano per sottoporsi alle visite mediche per conto del club rossonero. Vediamo, dunque, in questo video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, l'arrivo di Reijnders presso la struttura medica convenzionata con il Diavolo