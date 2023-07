VIDEO – Milan, Reijnders in sede per la firma del contratto | PM News

Tijjani Reijnders, centrocampista che il Milan acquista dagli olandesi dell'AZ Alkmaar, è arrivato da pochi minuti in sede per firmare

Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 che il Milan - in queste ore - sta acquistando dagli olandesi dell'AZ Alkmaar, è arrivato da pochi minuti in sede, a 'Casa Milan' in Via Aldo Rossi 8, per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime stagioni. Vediamo, dunque, nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, l'arrivo di Reijnders nel quartier generale del Diavolo