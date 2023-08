VIDEO – Calciomercato Milan, Rebic al Besiktas: la presentazione | News

Ante Rebic ha lasciato il Milan per il Besiktas in questo calciomercato estivo. Contratto di due anni e maglia numero 7 per lui a Istanbul

Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, ha lasciato ufficialmente il Milan per il Besiktas in questo calciomercato estivo. L'ex Eintracht Francoforte ha siglato, con i bianconeri di Istanbul, un contratto di due anni (scadenza 30 giugno 2025). Per lui, 2,5 milioni di euro netti a stagione e la maglia numero 7. Ecco, in questo video diffuso dal Besiktas sui propri canali social ufficiali, la presentazione di Rebic come nuovo giocatore del club turco