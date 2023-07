VIDEO – Milan, Chukwueze in sede per la firma sul contratto | PM News

Samuel Chukwueze, ultimo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, è da poco arrivato in sede per firmare il contratto con il club

Ieri Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, ha svolto le visite mediche per il Milan e ha ottenuto l'idoneità sportiva. Oggi, però, è il giorno della firma sul contratto e dell'ufficialità dell'operazione. Il nuovo numero 21 rossonero, come testimoniato dal video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, è arrivato da pochi minuti a 'Casa Milan', in Via Aldo Rossi, sede del club meneghino, per siglare nero su bianco l'accordo con il Diavolo