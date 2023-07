VIDEO – Milan, Chukwueze è arrivato a Milano: le immagini | PM News

Samuel Chukwueze, ultimo colpo del Milan nel calciomercato estivo, è appena arrivato all'aeroporto di Milano Linate Prime. Il video

Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, settimo colpo del Milan in questo scoppiettante calciomercato estivo, è appena arrivato all'aeroporto di Milano Linate Prime. Ora si recherà alla clinica 'La Madonnina' di Milano per svolgere le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato a Linate, Stefano Bressi, il momento dell'arrivo di Chukwueze in Italia