VIDEO – Momenti di forte commozione per Vanessa Bryant al Memorial dedicato al marito Kobe e alla figlia Gigi, scomparsi in seguito ad un tragico incidente in elicottero. Ecco le sue struggenti parole pronunciate per ricordare marito e figlia.

