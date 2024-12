VIDEO – Milan, Scaroni: “Kilpin? Felice coincidenza con i 125 anni” | PM

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato al Cimitero Monumentale di Milano per lo spostamento della tomba di Herbert Kilpin

Paolo Scaroni, presidente del Milan, al Cimitero Monumentale di Milano per lo spostamento della tomba di Herbert Kilpin, ex giocatore, allenatore e fondatore del club rossonero. Il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco il video (grazie a Mauro Suma per le immagini).