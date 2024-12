La tomba di Kilpin è stata spostata nella cripta del famedio, prima era invece all’esterno. Ecco come trovare lo storico fondatore del Milan

Paulo Scaroni, presidente del Diavolo e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, erano presenti questa mattina presso il Cimitero Monumentale di Milano. Ecco il motivo. La tomba di Kilpin è stata spostata nella cripta del famedio, prima era invece all’esterno. Il fondatore è stato messo insieme a tutti i personaggi più importanti per la città, come ad esempio Meazza. Il riassunto della mattinata e come trovare la tomba dell'ex rossonero. Ecco il video di Stefano Bressi.