Ucraina-Italia, Spalletti: “Jorginho rigorista? Vi dico che …” | VIDEO

Luciano Spalletti, alla vigilia di Ucraina-Italia, ha parlato della possibilità che Jorginho calci un altro penalty dopo l'ultimo errore

Conferenza stampa, ieri, a Leverkusen (Germania) dove questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Ucraina-Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il Commissario Tecnico della nostra Nazionale, Luciano Spalletti, per l'occasione ha anche parlato di Jorginho: si presenterà o sul dischetto, nel caso della concessione di un calcio di rigore per gli Azzurri, dopo aver sbagliato gli ultimi tirati? Ecco, nel video, la risposta di Spalletti