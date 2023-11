Ucraina-Italia, la probabile formazione degli Azzurri di Spalletti | VIDEO

La probabile formazione degli Azzurri di Luciano Spalletti per Ucraina-Italia, partita di qualificazione ad Euro2024 in programma stasera

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena alla 'BayArena' di Leverkusen (Germania) la partita Ucraina-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Agli Azzurri di Luciano Spalletti, pari merito in classifica con gli ucraini al secondo posto del Gruppo C, ma con lo scontro diretto dell'andata a favore (vittoria per 2-1 a 'San Siro') basta un punto per passare il turno. Ecco, dunque, la probabile formazione di Spalletti per il match