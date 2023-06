Turchia-Galles 2-0: Milan, guarda il super gol di Arda Güler | VIDEO

La Turchia ha battuto 2-0 il Galles in una gara di qualificazione agli Europei 2024. Arda Güler, obiettivo del Milan, ha segnato un gran gol

Ieri sera, a Samsun, la Turchia ha battuto per 2-0 il Galles in una partita valida per il Gruppo D di qualificazione agli Europei 2024. Il secondo gol dei turchi è stato realizzato, all'80', da Arda Güler, gioiello classe 2005 di proprietà del Fenerbahçe che, come noto, è un obiettivo del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Ecco, in questo video, la prodezza realizzata da Güler nell'ultimo match!