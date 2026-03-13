PIANETAMILAN i nostri video Toni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” | Video
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Toni: “Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione” | Video
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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina: le sue parole sul Milan
Oggi a Milano si è svolta la World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molti ex campioni del mondo del calcio. Tra i tanti ex calciatori del Milan, però, spuntano anche vecchie glorie della Serie A: presente l'ex Fiorentina Luca Toni. Il video del nostro inviato Stefano Bressi.