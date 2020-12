Tanti auguri Bennacer: il post del Milan per il suo compleanno | VIDEO

Milan, buon compleanno Bennacer!

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Ismaël Bennacer, alla sua seconda stagione in rossonero, compie oggi 23 anni. Arrivato al Milan nell’estate 2019, proveniente dall’Empoli per 16 milioni di euro, Bennacer ha fin qui giocato 50 partite con il Diavolo.

Di queste, 39 in Serie A, con una rete in Milan-Bologna 5-1 della passata stagione, 4 in Coppa Italia e 7 in Europa League. Il Milan lo ha celebrato così sui propri canali social ufficiali: vediamo il video realizzato dal club rossonero per il compleanno di Bennacer.