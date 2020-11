Lille-Milan, 50^ presenza in rossonero per Bennacer e Theo Hernández

Lille-Milan, per Bennacer e Theo Hernández sono 50 gare in rossonero

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer e Theo Hernández, punti di forza del Diavolo di Stefano Pioli, toccano stasera al ‘Pierre Mauroy‘ un importante traguardo.

In occasione di Lille-Milan, infatti, Bennacer e Theo raggiungono quota 50 gare ufficiali disputate in maglia rossonera.

Entrambi arrivati al Milan nell’estate 2019, il primo proveniente dall’Empoli per 16 milioni di euro ed il secondo dal Real Madrid per 20 milioni di euro, Bennacer e Theo Hernández sono sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024.

Per Bennacer, 39 gare in Serie A, poi 4 in Coppa Italia e 7 in Europa League. Per Theo Hernández, invece, 41 partite in Serie A, 3 in Coppa Italia e 6 in Europa League.