Spalletti: “Dobbiamo dimostrare che calciatori e che uomini siamo” | VIDEO

L’Italia si rilancia nella corsa alla qualificazione agli Europei 2024 in Germania: ecco le parole del ct Luciano Spalletti

Un girone difficile per gli Azzurri che non dovranno più sbagliare dopo i passi falsi contro l'Inghilterra e la Macedonia. Grazie alla vittoria per 2-1 sull’Ucraina, l’Italia si rilancia nella corsa alla qualificazione agli Europei 2024 in Germania: ecco le parole del ct Luciano Spalletti in conferenza stampa riportate dai colleghi di Gazzetta TV