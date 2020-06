SPAL-MILAN: le 10 frasi chiave di Pioli in conferenza stampa / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si giocherà SPAL-Milan, terza gara di campionato dopo il rientro dalla sosta per Coronavirus. I rossoneri cercano continuità e conferme dopo le due vittorie con Lecce e Roma. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli che, a differenza del solito, si è soffermato anche su qualche singolo, oltre ad aver annunciato un po’ di turnover ed essersi detto soddisfatto per le prove e per la condizione della squadra. Nella video news le 10 frasi più importanti di Pioli in conferenza. Per leggere tutte le sue dichiarazioni VAI ALLA NOTIZIA >>>

