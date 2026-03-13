PIANETAMILAN i nostri video Shevchenko: Modric ama i tifosi del Milan. Allegri? Grande lavoro” | VIDEO
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Shevchenko: Modric ama i tifosi del Milan. Allegri? Grande lavoro” | VIDEO
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E' iniziato oggi il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Andrij Shevchenko, ex attaccante storico del Milan di Ancelotti: le sue parole sui rossoneri
E' iniziato oggi a Milano il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha fatto riavvicinare tantissimi ex campioni della Serie A, e non solo... Presente anche l'ex calciatore del Milan Andrij Shevchenko. Le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi.