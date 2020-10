Serie A, ultimo turno: Ibrahimovic la ‘fortezza’ del Milan (Video)

Milan, la ‘fortezza’ Ibra

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Focus de ‘La Gazzetta dello Sport’, che fa il punto sui top e il flop dell’ultima giornata di Serie A. Ottima prova del Napoli, ma Atalanta ‘rammollita’ dai troppi complimenti ricevuti in queste settimane e non solo. La squadra di Gian Piero Gasperini si è specchiata troppo ed è incappata in uno stop pesantissimo. La forza e la ‘fortezza’ del Milan si chiama Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha risollevato una squadra spaesata e senza una guida tecnica. Dal suo arrivo, i rossoneri si sono rialzati a partire dalla scorsa stagione e stanno continuando a crescere. Diavolo preso dall’inferno e portato in Europa.

