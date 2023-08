Serie A, tutti i bomber a caccia del titolo di Osimhen | VIDEO

L'anno passato Victor Osimhen (Napoli) è stato re dei bomber in Serie A. Ecco chi proverà ad insidiare il suo trono in questa stagione

L'anno passato Victor Osimhen (Napoli) è stato re dei bomber in Serie A. Il nigeriano ha segnato 26 gol fondamentali per riportare lo Scudetto alle pendici del Vesuvio dopo 33 anni. Ecco, dunque, chi proverà ad insidiare il suo trono in questa stagione: ogni squadra di vertice ha il suo potenziale top scorer e possibile rivale di Osimhen nella corsa allo scettro di capocannoniere della massima serie