Serie A, Dal Pino: “Senza le partite ci sarebbe più tristezza” | VIDEO

Serie A, le parole del presidente Dal Pino

ULTIME NOTIZIE SERIE A – La Serie A come ‘medicina’ per addolcire il momento degli italiani. Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dell’impatto emotivo del calcio per i cittadini italiani. In un periodo così, in cui le persone sono costrette a rimanere a casa, sarebbe molto più triste se le partite non si trasformassero in vere e proprie compagne per occupare le giornate. Queste le dichiarazioni. Piace un giovane talento italiano: ecco di chi si tratta >>>