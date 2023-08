Lazio, Sarri si sfoga: “Mercato aperto a lungo, è scandaloso” | VIDEO

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa ieri a Formello. Si è lamentato di come funziona il mercato in Italia

Conferenza stampa, ieri a Formello, per Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, alla vigilia di Lecce-Lazio, prima giornata della Serie A 2023-2024 per i capitolini. L'allenatore toscano è stato un fiume in piena. In questo passaggio della conferenza, ripreso in questo video, Sarri, in particolare, si lamenta per come funziona il mercato in Italia: aperto troppo a lungo, con potere tutto accentrato nelle mani dei procuratori