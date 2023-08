Serie A, calendario Milan: cinque big nelle prossime nove partite | VIDEO

Il Milan ha esordito in Serie A vincendo a Bologna: il calendario dei rossoneri, ora, prevede ben cinque scontri diretti nelle prossime nove

Il Milan di Stefano Pioli in questo avvio di stagione ha un calendario molto impegnativo in Serie A. Il 1° settembre la trasferta a Roma contro i giallorossi di José Mourinho, dopo la sosta il derby contro l'Inter,. Poi Verona, Cagliari, Lazio, Genoa, Juventu e Napoli. Ecco tutte le partite in campionato dei rossoneri dei prossimi due mesi in questo video della redazione di 'GazzettaTV'