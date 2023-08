Serie A 2023-2024, le nuove maglie: 7 dettagli nascosti | VIDEO

Ci sono dei dettagli nascosti su alcune delle nuove maglie delle squadre della Serie A 2023-2024. Scopriamoli insieme in questo video

Alcune chicche - più o meno nascoste - sulle nuove maglie di alcune squadre della Serie A 2023-2024 che inizierà oggi. Dal Cagliari all'Inter, dal Milan al Verona, passando per Fiorentina, Monza e Roma. Ecco, dunque, le curiosità che non sapevate, solo per veri appassionati, in questo video della redazione di 'GazzettaTV'