Saudi Pro League 2023-24: squadre, stadi, giocatori, diretta tv | VIDEO

Inizierà domani sera, venerdì 11 agosto 2023, con il match delle ore 20:00 tra Al-Ahli e Al Hazm, la Saudi Pro League 2023-2024. Il massimo campionato saudita, conosciuto anche come Roshn Saudi League per motivi di sponsorizzazione, annovera, a partire da questa stagione, una serie di stelle arrivate dall'Europa. Quasi ogni squadra ne ha più di una. Scopri, dunque, come funziona questo torneo e come seguirlo in questa guida video di 'GazzettaTV'