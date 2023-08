Agresti sicuro: “Milan, non hai sbagliato con De Ketelaere” | VIDEO

Charles De Ketelaere ha lasciato il Milan ed è andato in gol alla prima partita con l'Atalanta. Il commento di Stefano Agresti ('Gazzetta')

Charles De Ketelaere, attaccante belga classe 2001, ha lasciato il Milan dopo una stagione con 40 partite ufficiali senza reti. Gli sono bastati 38 per andare in gol con la sua nuova squadra, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: contro il Sassuolo primo centro in Serie A. Ecco il commento di Stefano Agresti ('La Gazzetta dello Sport') sul tema (ma non soltanto) in questo video