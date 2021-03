Sanremo, Ibrahimovic balla in macchina e cita Michael Jordan | VIDEO

Sanremo, Ibrahimovic prima della finale

E' stato anche il Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. Una novità assoluta quella di vedere un calciatore in attività partecipare alla rassegna musicale italiana più famosa di sempre. Nel corso delle serate è stato il solito Ibra, spavaldo e assetato di sfide. Poco prima della finale, lo stesso Zlatan ha pubblicato una storia poco prima di raggiungere il teatro Ariston. Il classe 1981 si è mostrato sorridente e ballerino in macchina e ha citato anche 'The Last Dance', la serie Netflix dedicata a Michael Jordan. Ecco il video.