Verona-Milan, la probabile formazione: Pioli perde altre due pedine | News

Verona-Milan, la probabile formazione del ‘Bentegodi’

Oggi, alle ore 15:00, si disputerà Verona-Milan allo stadio ‘Bentegodi‘ e Stefano Pioli, tecnico rossonero, non sa più davvero a che santo votarsi per riuscire a mettere in campo una formazione competitiva.

I rossoneri, infatti, si presentavano all’appuntamento in casa della compagine di Ivan Jurić già con l’organico fortemente rimaneggiato per via delle assenze, molto importanti, di Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović.

Inoltre, nella giornata di ieri al già nutrito elenco degli indisponibili per Verona-Milan si è aggiunto anche Ante Rebić per via di un’infiammazione all’anca. Finita qui? Tutt’altro. Perché, nella notte, ‘Sky Sport‘ ha dato la notizia che nessun sostenitore del Diavolo avrebbe mai voluto sentire.

Al ‘Bentegodi‘, infatti, non giocheranno (almeno dall’inizio) né Theo Hernández né Sandro Tonali. I quali, acciaccati, dovrebbero andare al massimo in panchina. Al loro posto, scenderanno in campo dal 1′ contro gli scaligeri Diogo Dalot nel ruolo di terzino sinistro e Soualiho Meïte in mediana. Anche Jens Petter Hauge non sarebbe al meglio.

Continua, insomma, l’incredibile emergenza in casa rossonera, con Pioli che spera di riuscire a portare via da Verona importanti punti in ottica di una qualificazione alla prossima Champions League seppur in condizioni praticamente critiche. Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Verona-Milan di oggi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessié; Castillejo, Krunić, Saelemaekers; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Kjær, Kalulu, Theo Hernández, Gabbia, Tonali, Brahim Díaz, Hauge, Roback. Allenatore: Pioli.

