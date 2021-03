Verona-Milan, Juric: “Hanno tirato 16 rigori? C’è un motivo preciso”

Verona-Milan, Juric sui rigori rossoneri

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dei rigori calciati dal Milan e non solo. Ecco la sua spiegazione: "Il Milan mi piace molto, hanno scelto giocatori dinamici e tecnici. Mi piace Pioli, è uno normale e bravo, ti viene da tifarlo. Dobbiamo fare ancora meglio che a Benevento se vogliamo fare risultato coi rossoneri. Loro hanno tirato 16 rigori? Non lo sapevo nemmeno. I nostri arbitri sono i migliori in Europa, anche come quarto uomo. E poi il Var aiuta. Se ne hanno avuti tanti rigori da tirare è perché sono pericolosi e vanno tanto dentro l'area con l'uno contro uno".