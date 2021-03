Verona-Milan, la probabile formazione: Pioli pensa a diverse novità | News

Verona-Milan, la probabile formazione rossonera

Dopo il deludente pareggio contro l’Udinese, il Milan pensa alla partita contro il Verona, in programma domani al Bentegodi. La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato la probabile formazione che Pioli schiererà contro gli uomini di Ivan Juric.

Dovrebbero esserci alcune novità rispetto alla gara di domenica scorsa. In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Simon Kjaer e Davide Calabria. Ballottaggio tra Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli, con il primo in questo momento favorito.

A centrocampo giocherà Sandro Tonali, visto l’infortunio di Ismael Bennacer. Sempre presente ovviamente il presidente Franck Kessie. Sulla trequarti la novità è rappresentata da Rade Krunic, con Brahim Diaz che andrà in panchina dopo la prova negativa contro l’Udinese. A sinistra Alexis Salemaekers, mentre a destra Ante Rebic, che vuole segnare in trasferta così come è successo contro la Roma. Al centro dell’attacco Rafael Leao: il portoghese è chiamato a una prova convincente dopo la brutta prestazione contro i bianconeri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Krunic, Saelemaekers; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

