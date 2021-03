Calciomercato Milan – Nel mirino due gioielli della Serie A | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: occhio al Verona

Il Milan pensa all’importante sfida contro l’Hellas Verona, ma attenzione anche al calciomercato. Maldini e Massara stanno iniziando a preparare la squadra che potrebbe partecipare alla Champions League nella prossima stagione.

A proposito del Verona, la squadra di Juric sta facendo benissimo, disputando una stagione di altissimo livello. Tra i protagonisti ci sono Mattia Zaccagni e Matteo Lovato, seguiti con attenzione dal Milan. Anche Antonin Barak e Federico Dimarco sono sul taccuino di diversi club. Insomma, il gran lavoro del tecnico si rispecchia nella crescita che i suoi giocatori stanno avendo in questi anni.

Uno dei calciatori cresciuti sicuramente di più è Zaccagni. Mattia ha raggiunto anche la convocazione in Nazionale, ma è chiaro che la scadenza del contratto nel 2022 rappresenta un bel problema per il Verona. Il contratto non verrà rinnovato e dunque il trequartista rappresenta un’opportunità ghiotta per diversi club. Su di lui non c’è solo il Milan, ma anche il Napoli, che probabilmente è la squadra che in questo momento si è mossa con maggior decisione.

Lovato è un difensore che si affacciato al grande calcio in questa stagione. L'avvio è stato straordinario, mentre ora il classe 2000 vive un periodo di appannamento. Su di lui c'è la Roma, che avrebbe già presentato un'offerta da 13 milioni di euro. Il Milan lo segue da tempo e la partita di domani sarà un test importante per il giocatore: Maldini e Massara saranno al Bentegodi pronti ad osservarlo.