Conferenza Hellas Verona-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Hellas Verona-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Come di consueto, alla vigilia di Hellas Verona-Milan, ecco la conferenza stampa di Stefano Pioli. La sfida si disputerà domenica pomeriggio, alle ore 15:00 allo Stadio Bentegodi. La gara sarà valida per la 26^ giornata della Serie A 2020-2021. Il tecnico rossonero Pioli si troverà finalmente con la rosa di nuovo decimata, viste che è ancora senza Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, ma anche Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, oltre a Daniel Maldini. L’allenatore emiliano, però, promette battaglia per ritornare vicini al primo posto in classifica dell’Inter. Intanto, proprio dal Verona potrebbero arrivare due rinforzi in rossonero >>>