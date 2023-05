Sampdoria, Quagliarella ha salutato i tifosi in lacrime | VIDEO

Fabio Quagliarella ha giocato la sua ultima partita interna in Serie A con la Sampdoria. Emozionante standing ovation nel momento del cambio

Fabio Quagliarella, classe 1983, ha disputato ieri sera a 'Marassi' la sua ultima partita interna in Serie A con la maglia della Sampdoria in occasione del pareggio (2-2) contro il Sassuolo. Ha chiesto il cambio, nel finale, per un problema fisico. Emozionante la standing ovation a lui dedicata dai tifosi blucerchiati, che il numero 27 doriano ha salutato con le lacrime agli occhi. Ecco le immagini più belle in questo video