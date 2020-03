Ronaldinho, ecco i gol più belli tra Barcellona e Milan

VIDEO MILAN – ‘Aaaahh come giocava Ronaldinho!’. Una semicitazione dell’indimenticato Maurizio Mosca, che usava questo tipo di frase per elogiare le prestazioni di Alessandro Del Piero. Una reazione comune di tutti coloro che amano il calcio, nel vedere giocare il fuoriclasse brasiliano. Elastici, no look e giocate magiche hanno fatto di Ronaldinho un vero e proprio artista di questo sport. Ecco i suoi gol più belli segnati con le maglie di Barcellona e Milan.

