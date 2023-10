Roma, Mourinho: “Io Special One? Bugia. Lo sono anche …” | VIDEO

José Mourinho, allenatore della Roma, ha spiegato le origini del suo soprannome e ricordato al contempo come non si senta l'unico 'speciale'

José Mourinho, allenatore della Roma, ha chiarito l'origine del suo soprannome, lo 'Special One', a "Federico Buffa Talks". Il tecnico lusitano ha dichiarato di non sentirsi l'unico allenatore 'speciale' e ha fatto il nome di altri due illustri colleghi. Guarda il video! La seconda parte dell'intervista sarà disponibile da oggi, martedì, 10 ottobre su Sky Sport Uno e in streaming su NOW