Roberto Carlos e l’Inter: fuoriclasse indisciplinato per Hodgson | VIDEO

VIDEO INTER – Roberto Carlos, classe 1973, ex terzino sinistro brasiliano divenuto un gran calciatore nella fila del Real Madrid e della Nazionale brasiliana, ha fallito il suo unico campionato disputato in Italia, stagione 1995-1996, con la maglia dell’Inter, laddove Roy Hodgson, allenatore inglese, non riusciva a trovargli una collocazione tattica …

“Hodgson mi ha distrutto. Mi ha fatto giocare a centrocampo. Non avevo chance di giocare per il Brasile in quel modo e c’era la Coppa America nel 1997. Non è che non andavamo bene, è che non sapeva molto di calcio. Ho parlato con il Presidente Massimo Moratti e ho chiesto di andare via. Sono andato al Real Madrid per Fabio Capello, è stato il tecnico più importante nella mia carriera”, ha ricordato Roberto Carlos.

