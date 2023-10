Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 al Parco dei Principi contro il Psg

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 al Parco dei Principi contro il Psg: "Leao? A me è piaciuto, certo che se avesse fatto gol sarebbe stato meglio. Ha lavorato sempre in uno contro uno contro Marquinhos che è un grandissimo difensore"