Probabile formazione della Juventus all’esordio | VIDEO

La Juventus esordirà in campionato contro l'Udinese domenica 20 alle 20.45. Ecco quale potrebbe essere la probabile formazione di Allegri. 3-5-2 con in porta Szczesny, difesa a tre con Gatti, Bremer e Danilo. Sulle fasce Weah e Kostic. In mediana Pogba, Locatelli e Rabiot. In avanti la coppia Chiesa e Vlahovic. Il video di Gazzetta TV