Primavera, Renna: “Grande reazione della squadra. Meritavamo il vantaggio”

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro la Juventus...

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio contro la Juventus: 1-1, a segno Bellino e Domnitei su rigore. L'allenatore rossonero Giovanni Renna, al termine del match ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi, che hanno subito risposto al gol dei bianconeri. Il video.