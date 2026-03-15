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Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEO

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Alessia Scataglini
15 marzo

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro il Bologna

Il Milan Primavera esce non va oltre il pareggio contro il Bologna: 1-1 per i rossoneri, dimezzati viste le tante assenze. A fine match, l'allenatore del Diavolo Giovanni Renan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi