PIANETAMILAN i nostri video Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEO
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Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEO
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L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro il Bologna
Il Milan Primavera esce non va oltre il pareggio contro il Bologna: 1-1 per i rossoneri, dimezzati viste le tante assenze. A fine match, l'allenatore del Diavolo Giovanni Renan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi