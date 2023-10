Milan, ricordi Dalot? Gol pazzesco con il Manchester United | VIDEO

Diogo Dalot, terzino portoghese, ha deciso ieri Sheffield United-Manchester United 1-2 in Premier League con una prodezza al 77'. Il video

Diogo Dalot, terzino portoghese classe 1999, ha giocato una stagione nel Milan (2020-2021), in prestito secco dal Manchester United prima di far ritorno in Inghilterra. Lasciando, però, un buon ricordo tra i tifosi rossoneri. Ieri Dalot ha deciso ieri Sheffield United-Manchester United 1-2 in Premier League con una prodezza al 77'. Il video