Newcastle-Aston Villa 5-1: primo gol di Tonali in Premier League | VIDEO

Sandro Tonali, centrocampista passato dal Milan al Newcastle nel calciomercato estivo per 70 milioni di euro più bonus, ha aperto le marcature nella sfida vinta dalle 'Magpies' per 5-1 contro l'Aston Villa al St. James's Park, valida per la prima giornata della Premier League 2023-2024. Gol e highlights del match