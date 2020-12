L’ex Juventus Pjanic sul Milan

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Intervistato da Filippo Maria Ricci, il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha parlato del primato in classifica del Milan in Serie A. Il bosniaco ha sottolineato l’inizio della crescita già nel post-lockdown, dicendosi ‘divertito’ dal gioco rossonero in questo inizio di stagione. Inoltre, ecco il pensiero su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese rinnova? Queste le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola >>>