Patteggiamento Juventus, Galliani: “Ora si può voltare pagina” | VIDEO

Adriano Galliani, dirigente del Monza ed ex Milan, ha parlato del patteggiamento della Juventus nel processo stipendi. Le sue dichiarazioni

Intervenuto alla presentazione della sua autobiografia ("Memorie di Adriano G.", scritto con Luigi Garlando ed edito da Piemme), Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e per oltre 30 anni dirigente del Milan, ha parlato del patteggiamento della Juventus nel processo per la manovra stipendi. Guarda il video di 'GazzettaTV' con le dichiarazioni del 'Condor' sul tema principale in casa bianconera