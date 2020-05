NEWS MILAN – Baresi fa 60, tutti gli auguri rossoneri

VIDEO MILAN NEWS – Oggi non è un giorno qualsiasi per tutta la famiglia rossonera. Oggi è il compleanno di Franco Baresi, uno dei più grandi capitani della storia del Milan. Il Piscinin compie 60 anni e tutti i suoi amici e compagni d’avventura rossoneri hanno voluto fargli gli auguri con un piccolo messaggio. In rossonero Baresi ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, più e più volte. Il suo numero 6 è stato ritirato dalla storia del Milan e mai più nessuno potrà indossarlo. Lui, il primo a ricevere questo riconoscimento. In questa video news alcuni degli auguri per Baresi. Per leggerli tutti LEGGI LA NOTIZIA >>>

